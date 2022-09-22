* талибы — запрещённая в России организация

Калат, Афганистан, , 14:46 — REGNUM В городе Калате, административном центре афганской провинции Забуль, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили компьютерщика за то, что он услышал музыку, а затем заключили в тюрьму. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Музыка StockSnap

Согласно источникам, этот человек оказывает компьютерные услуги в Калате.

Источники добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили владельцев магазинов в этом районе, что любой, кто будет слушать музыку, понесёт такое же наказание.

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Не так давно талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили двух других владельцев магазинов в Калате за то, что они слушали музыку.

Радикалы предупредили владельцев магазинов и компьютерных салонов воздержаться от воспроизведения музыки.