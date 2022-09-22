Москва, 22 сентября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Мобилизованным в войска жителям Москвы к основным выплатам будут доплачивать по 50 тыс. рублей в месяц. Соответствующая норма прописана в указе мэра Москвы № 52-УМ от 22.09.2022 «О дополнительных социальных гарантиях лицам, призванным на военную службу по мобилизации».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Кроме того, аналогичная выплата будет осуществляться и для граждан, призванных из Москвы и решивших проходить военную службу по контракту.

Помимо этого, предусмотрены дополнительные выплаты для жителей столицы, которые получили различного рода травмы и ранения.