Тюмень, , 16:16 — REGNUM В рамках промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени состоялся круглый стол на тему «Потенциал и перспективы российского СПГ: достижение технологической независимости», на котором обсуждались темы технологического партнёрства корпораций в плане консолидации отраслевого заказа, меры господдержки в стимулировании разработки отечественных технологий для СП и развитие отечественных СПГ-технологий в условиях санкций. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба Атомэнергомаша.

Ямал СПГ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Олег Шумаков, директор по газнефтехимии АО «Атомэнергомаш» (входит в Росатом) в своем выступлением отметил, что компания работает над задачей по локализации и импортозамещению критически важного СПГ оборудования с 2017 года, а общий объем инвестиций Росатома в импортозамещение для СПГ проектов составил 1 млрд рублей.

«Отсутствие консолидированного спроса и гарантий сбыта обуславливает неокупаемость инвестиций машиностроителей в новые виды оборудования. Каждая страна, которая нацелена на развитие собственных технологий и достижение технологического суверенитета, защищает свой рынок методами нетарифного регулирования, в частности, требованиями по сертификации. Китайские нефтегазовые компании, в частности, по насосам СПГ, на прямую указывают в конкурсной документации, что производитель должен находится на территории КНР. В то же время большинство действующих отечественных механизмов государственной поддержки, направленных на стимулирование разработки нового технологического оборудования, устанавливают в качестве обязательного критерия кратное превышение последующего количества либо выручки от продажи данного оборудования», — сказал Шумаков.

«С учетом того, что уникальное, критически важное оборудование не является продуктом массового потребления, наличие спроса зависит от реализации масштабных СПГ-проектов, количество которых мало, а сроки сдвигаются, заказчики поддерживают инициативы по локализации оборудования, но не готовы к предоставлению гарантий сбыта, все риски освоения новой продукции, в том числе неконтролируемые факторы, находятся на стороне машиностроителей», — подчеркнул Шумаков в ходе своего доклада.

По его словам, на создание нового машиностроительного сектора требуется от 3 до 5 лет.

Отметим, что Всероссийский промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени в период с 20 по 22 сентября 2022 года. В форуме, который проводится в шестой раз, приняли участие около 60 организаций, среди которых крупнейшие компании России.

Как сообщало ИА REGNUM, на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» проходит международная выставка-конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа Offshore Marintec Russia — 2022 (OMR-2022). В рамках выставки «Атомэнергомаш представил свои возможности в сфере судостроения».

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