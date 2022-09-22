Астана, , 14:29 — REGNUM В министерстве просвещения Казахстана разработали проект приказа об отмене программы нравственно-духовного образования «Самопознание». Документ был размещен на сайте «Открытые НПА» до 5 октября.

Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев Akorda.kz

Программа действует во всех образовательных учреждениях от детских садов до вузов. Целю отмены программы названо снижение нагрузки на учащихся.

Программа «Самопознание» была введена в Казахстане в 2018 году. Её автором является жена бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева — Сара Назарбаева.

После ухода Назарбаева с поста президента в 2019 году в казахстанских СМИ стали сообщать о недовольстве родителей этой программой. Они называли «неоднозначными» задания, которые предлагались детям в учебниках.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане снова поменяли национальные праздники