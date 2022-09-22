Пловдив, Болгария, 22 сентября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Министерство обороны Болгарии подписало приказ о размещении на территории гражданского аэропорта Пловдива на юге страны основной группы истребителей болгарских ВВС. Об этом 22 сентября сообщает БНР.

Krasimir Grozev МиГ-29 ВВС Болгарии

Согласно официальной информации, самолёты МиГ-29 и F-16 будут доставлены с расположенной в Пловдивской области базы ВВС «Граф-Игнатиево», где запланированы масштабные ремонтные работы.

О других деталях акции не сообщается.

Предполагается, что до 2025-го года аэропорт Пловдива станет временной базой ВВС. При этом, как утверждают представители болгарского военного ведомства, все требования безопасности полетов гражданских рейсов «будут неукоснительно соблюдаться».