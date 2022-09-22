Вильнюс, , 14:19 — REGNUM В четверг, 22 сентября, Сейм (парламент) Литвы в срочном порядке принял поправки к закону, запрещающие трансляцию на всей территории страны российских и белорусских телевизионных и радиопрограмм. За принятие поправок проголосовали 113 депутатов, «против» — не было, четверо воздержались.

«Сегодня не может быть никаких сомнений в том, что мы должны защитить свое информационные пространство», — заявил представивший законопроект председатель комитета Сейма по культуре Витаутас Юозапайтис, передаёт издание «Дельфи».

Срочное принятие такого запрета объясняется тем, что пятницу истекает срок действия постановления Сейма о введении чрезвычайного положения на всей территории страны, которое запрещало ретрансляцию российских и белорусских телевизионных и радиопрограмм. Теперь режим чрезвычайного положения действует только в приграничных регионах на границе с Российской Федерацией и Белоруссией. Новый запрет будет действовать до 16 октября 2024 года.

Как заметил представитель фракции регионов Пятрас Гражулис, желающие смотреть российские или белорусские программы всегда найдут способ как это сделать. «Давайте позволим людям собирать всю информацию, и люди выберут», — говорит он.