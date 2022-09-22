Гагра, Абхазия, , 14:10 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания 22 сентября провёл заседание Совета безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Аслан Бжания Presidentofabkhazia.org

«Президент заслушал доклад начальника генерального штаба вооружённых сил Республики Абхазия, первого заместителя министра обороны Василия Лунева о мобилизационном состоянии вооруженных сил в условиях обострения ситуации», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Бжания заявил, что намерен в скором времени посетить воинские подразделения. Он также дал поручения госорганам.