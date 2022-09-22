Стокгольм, 22 сентября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Лидер Умеренных Ульф Кристерссон, который сейчас занимается формированием нового правительства Швеции, пообещал во время предвыборной кампании, что с 1 ноября в стране вступит в силу меры по снижению цен на электроэнергию, если правый блок победит на выборах в риксдаг. Затем он назвал это «совместным предвыборным обещанием». Но затянувшиеся переговоры о формировании правительства могут привести к задержке реализации таких мер, пишет газета SvD.

Стокгольм, Швеция

По словам представителя Умеренных по энергетической политике Карла-Оскара Болина, это связано с тем, что компания Svenska kraftnät, производящая всю электроэнергию в Швеции с помощи мирного атома, работает в соответствии с графиком, установленным уходящим правительством, и что новые директивы не могут быть даны до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

«Мы заявили, что стремимся сделать это как можно быстрее. Наша цель — это 1 ноября», — заявил Болин.