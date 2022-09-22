Стокгольм, 22 сентября 2022, 13:46 — REGNUM На лидера партии Либералов Йохана Персона оказывается внутреннее давление с двух разных сторон на фоне переговоров по формированию правительства Швеции. Об этом сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на источник.

Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон
Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон
Liberalerna.se

В то время, как одна группа Либералов категорически против предоставления влияния Шведским демократами, другая, готова пойти на многое, чтобы ввести партию Либералов в правительство.

Aftonbladet перечисляет несколько вопросов, которые являются чувствительными для Персона, например предоставление Шведским демократам поста тальмана и постов председателя в нескольких комитетах риксдага.

«Проблема сейчас в том, что ему нельзя не злить партию… Тогда потеряется сила на переговорах с Умеренными и Христианскими демократами. Они отчаянно пытаются сохранить спокойствие», — заявил в комментарии изданию источник.