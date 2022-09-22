* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 22 сентября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В ходе подомовых обысков талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали и подвергли пыткам ряд жителей района Каджаб в уезде Марказе-Бехсуд афганской провинции Вардак. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Источники сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали обыски два дня назад, и подвергли местных жителей жестокому обращению и избиениям по обвинению в связях с Фронтом народного сопротивления во главе с Абдул Гани Алипуром.

Собеседники утверждают, что радикалы оказывали давление на жителей, требуя сказать, где находятся боевики и командиры фронта. Они также избили некоторых жителей Каджаба, требуя информации о том, у кого в районе есть оружие и боеприпасы.

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также арестовали ряд старейшин и простых крестьян и отправили в уезд для допроса.

Каджаб является районом в уезде Марказе-Бехсуд, где находится несколько кишлаков и проживают сотни семей. Согласно источникам, многие молодые люди, которые не связаны с Фронтом сопротивления и не служили в силовых структурах бывшего правительства, покинули район из-за страха перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).