Красноярск, , 13:30 — REGNUM Жителей Красноярска предупредили об усилении ветра.

Осень © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, сославшись на информацию Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), 23 сентября в центральных районах Красноярского края и в Красноярске ожидается сильный северо-западный ветер. Порывы будут достигать 15-20 м/с.

Горожанам рекомендуют соблюдать меры безопасности в связи с ветреной погодой.

Добавим, по данным Среднесибирского УГМС, 23 сентября в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края местами ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 15-18 м/с. Также прогнозируются сильные осадки: дождь, мокрый снег.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Хакасии 23 сентября также ожидается ветреная погода, начнёт холодать.

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