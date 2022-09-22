Абакан, , 12:26 — REGNUM В Хакасии 23 сентября ожидается ветреная погода, начнёт холодать. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Куст травы после пала травы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать 18 м/с. В Таштыпском районе 23–27 сентября сохранится четвёртый класс пожарной опасности.

Жителей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности в связи с ветреной погодой. Запрещено разводить костры и устраивать палы травы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области 22 сентября прогнозируются третий и четвёртый классы пожарной опасности.

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