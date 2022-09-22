Песков: вручение повесток задержанным на митингах законно
Москва, 22 сентября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Практика вручения повесток задержанным на митингах не противоречит российскому законодательству. Об этом 22 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Он рассказал, что практика вручения повесток задержанным на митингах не противоречит закону.
Также Песков отметил, что статус спецоперации не изменился после объявления частичной мобилизации.