Москва, 22 сентября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Практика вручения повесток задержанным на митингах не противоречит российскому законодательству. Об этом 22 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он рассказал, что практика вручения повесток задержанным на митингах не противоречит закону.

Также Песков отметил, что статус спецоперации не изменился после объявления частичной мобилизации.