Таллин, 22 сентября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Харьюский уездный суд Эстонии в четверг, 22 сентября, огласил решение по уголовному делу известного правозащитника, юриста и общественного деятеля Сергея Середенко, которого обвинили в антигосударственной деятельности.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Середенко

Как сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR, Середенко был признан виновным и приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. В законную силу решение не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Судебное следствие проходило за закрытыми дверями, но оглашение приговора было открытым. Правоохранительные органы до сих пор не сообщали, что конкретно представляет собой предъявленное Середенко обвинение. Также они не хотели говорить, какое наказание требовал для него в ходе прошедших в конце весны 2022 года судебных прений госпрокурор Таави Перн.

Уже после оглашения приговора стало известно, что Середенко, по версии следствия, в период с 15 ноября 2009 по 3 марта 2021 (в этот день его задержали — прим. ИА REGNUM) сознательно установил и поддерживал отношения против Эстонской Республики с семью так и не названными на суде лицами, действующими в интересах и от имени государственных органов Российской Федерации.

Как считают эстонские спецслужбы, Середенко передавал им информацию, готовил и публиковал в сотрудничестве с ними статьи, участвовал в организованных ими мероприятиях, которые были направлены на осуществление политики влияния Российской Федерации с целью «расколоть общество Эстонской Республики, дискредитировать ЭР и ее учреждения и бросить вызов конституционному строю, независимости, территориальной целостности и безопасности Эстонской Республики».

По версии Полиции безопасности Эстонии КаПо и Госпрокуратуры, Середенко систематически публиковал статьи от имени этих лиц с утверждениями о том, что в Эстонии на государственном уровне происходит массовая дискриминация русскоязычного населения, разжигание русофобии, преследование сотрудников правоохранительных органов, распространение идей нацизма и фашизма.

Середенко, считают обвинители, распространял подобные нарративы и о б. УССР. За это, по утверждению следствия, он получил вознаграждение в сумме не менее 5 185 евро.

На судебном процессе обвиняемый и его защитник пытались доказать, что Середенко в своих трудах и выступлениях выражал свои личные политические взгляды и действовал как правозащитник, омбудсмен, журналист и исследователь, и поэтому его действия не могут считаться преступными. В противном случае это было бы нарушением свободы слова.

Однако суд не счел эти возражения обоснованными. По оценке суда, свобода выражения мнения не является абсолютной. Суд также установил, что обвиняемому неоднократно сообщали темы, содержание и тон статей, поэтому возражение о том, что в них выражались его собственные политические взгляды, является необоснованным.

Даже если содержание этих текстов совпадало с его собственными взглядами, нельзя не признать, что они были написаны по указанию лиц, действующих в интересах и от имени государственных органов РФ, и что обвиняемый знал о цели их действий, то есть о заказе и публикации этих трудов и докладов.

Суд также решил, что действия обвиняемого по составлению и публикации этих трудов не могут рассматриваться как действия в качестве независимого журналиста, эксперта, ученого, правозащитника или любой другой должности или роли, требующей независимости. «Это были заказные работы или тексты, не обладающие признаками независимой экспертизы, анализа или иной деятельности», пришел к выводу суд.

Защитник Середенко, присяжный адвокат Владимир Садеков сообщил, что он не может согласиться со всеми аргументами суда и с высокой долей вероятности на это решение будет подана апелляционная жалоба.