Москва, 22 сентября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Статус специальной военной операции России на территории бывш. УССР не изменился. Об этом 22 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

Он рассказал, что после объявления в России частичной мобилизации статус спецоперации не изменился.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Песков назвал преувеличенной информацию об ажиотаже в аэропортах после объявления частичной мобилизации.