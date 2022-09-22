Песков заявил, что статус спецоперации не изменился
Москва, 22 сентября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Статус специальной военной операции России на территории бывш. УССР не изменился. Об этом 22 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Kremlin.ru
Дмитрий Песков
Он рассказал, что после объявления в России частичной мобилизации статус спецоперации не изменился.
Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Песков назвал преувеличенной информацию об ажиотаже в аэропортах после объявления частичной мобилизации.