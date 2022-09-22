Анадырь, 22 сентября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Санкт-Петербургская экологическая компания «Экофактор» 20 сентября завершила работы по аэрофотосъёмке численности полярного медведя на острове Врангеля, которые стартовали в начале месяца. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает информационное агентство «Чукотка».

Putin.kremlin.ru Белые медведи

Экологи совместно со специалистами по управлению беспилотных летательных аппаратов провели исследования при помощи дронов. В воздухе одновременно находилось четыре аппарата «Орлан-10», проводившие аэрофотосъёмку мест обитания белого медведя. Такие дроны могут быть использованы на расстоянии до тысячи километров.

«Обнаружили несколько сотен животных. Массовый приход белых медведей на остров был зарегистрирован 8−10 сентября. Это связано с тем, что от берега отошли льды, пока они стояли — медведи кормились тюленями на них», — отметилВладимир Черноок, научный руководитель «Экофактора».

Экологам предстоит обработать полученные данные, которые будут использованы в том числе для доклада на «Вселенной белого медведя» — ежегодной конференции, которая состоится в октябре. Помимо этого, полученные данные о численности хищника будут учитывать при реализации стратегии сохранения белого медведя до 2030 года, которые предусматривают ограничения ведения хозяйственной деятельности в местах обитания животного, разработку мер по ограничении контактов между человеком и полярным обитателем, а также сохранения. Документ утверждён министром природных ресурсов и экологии РоссииАлександром Козловым.

Как сообщало ИА REGNUM, рядом с посёлком Нижнеянск в Усть-Янском районе Якутии заметили белых медведей.

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