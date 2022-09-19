История вопроса

Встреча человека с медведем представляет большую опасность. Эти звери очень сильны, могут рассматривать человека как угрозу или в качестве добычи. При этом даже огнестрельное оружие помогает не всегда.

Сами по себе медведи не агрессивны к людям, но могут быть легко спровоцированы неправильным поведением человека. Наибольшую опасность представляют медведи в период гона, не залёгшие в зимнюю спячку медведи-шатуны и медведицы с детёнышами.

В тех местах, где медведи распространены, их выход к населённым пунктам – частое явление. Медведи охотятся на скот, роются в помойках. Наибольшее количество встреч с медведями отмечается в период паводков или аномальной погоды, приводящей к бескормице в их естественной среде обитания.

Те, кто идёт в лес, в котором встречаются медведи, должен знать и применять правила предосторожности для избегания встреч с ними или действий в случае встречи, - шуметь, не оставлять пахнущую еду и т.д.

Чаще нападения медведей на людей случаются в ночное время. Наиболее опасны для человека американские медведи гризли.

