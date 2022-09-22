Париж, 22 сентября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Глава французского государства отстаивал «необходимость» пенсионной реформы для финансирования других затратных проектов в интервью BFM TV.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «убежден» в том, что пенсионная реформа «необходима» для финансирования нескольких крупных проектов.

«Мы находимся в процессе капитального ремонта двух основных общественных служб: больницы и школы. Это стоит денег. Можем ли мы финансировать это за счет дефицита? Нет, мы одна из стран с самым большим дефицитом в Европе», — пояснил Эммануэль Макрон.

«Мы можем финансировать это, только работая больше и производя больше богатства», — продолжил президент.

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Как сообщало ИА REGNUM, для президент Франции Эммануэля Макрона Россия находится в процессе отделения от остального мира.