Москва, 22 сентября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий расширение мер социальной поддержки для ветеранов боевых действий, разрабатывают в Госдуме. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярослав Нилов

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«Работаем над поправками в закон о ветеранах. Предложим изменения, которые расширят перечень мер соцподдержки для ветеранов боевых действий. Речь идёт об оказании психологической помощи», — отметил Нилов в телеграм-канале.

Задача — максимально облегчить ветеранам возвращение домой после специальной военной операции, указал он.

«Поэтому психологическая помощь за счёт государственных средств — один из параметров, которые нужно сейчас обеспечить законодательно. Такая мера социальной поддержки более чем востребована», — убежден депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) заявила о разработке законопроекта о психологической помощи населению.

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