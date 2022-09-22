Веллингтон, 22 сентября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Правительство Новой Зеландии рассматривает возможность высылки посла России. Такое решение может быть принято на фоне обострения конфликта на территории б. УССР, заявлений президента России Владимира Путина о ядерном реагировании и планов проведения референдумов на освобождённых территориях б. УССР о воссоединении с Россией. Об этом в эфире радио RNZ заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаия Махута.

Christoph Strässler Новая Зеландия

Она подчеркнула, что эскалация напряжённости нарастает.

«Это не помогает по целому ряду направлений. Прямо сейчас, когда наш премьер-министр находится в ООН, я уверена, что будет много обсуждений о таких шагах», — подчеркнула глава МИД.

По её словам, комментарии Владимира Путина изменили позицию правительства по вопросу о том, высылать или не высылать российского посла Георгия Зуева.

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«Позиция Новой Зеландии заключается в том, чтобы сохранять дипломатические каналы для деэскалации ситуации открытыми, но мы оцениваем нашу позицию в соответствии с действиями Путина», — пояснила Махута.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот в Кремле заявил, что отношения России и Новой Зеландии нельзя считать удовлетворительными.

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