Новая Зеландия задумалась о высылке российского посла
Веллингтон, 22 сентября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Правительство Новой Зеландии рассматривает возможность высылки посла России. Такое решение может быть принято на фоне обострения конфликта на территории б. УССР, заявлений президента России Владимира Путина о ядерном реагировании и планов проведения референдумов на освобождённых территориях б. УССР о воссоединении с Россией. Об этом в эфире радио RNZ заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаия Махута.
Она подчеркнула, что эскалация напряжённости нарастает.
«Это не помогает по целому ряду направлений. Прямо сейчас, когда наш премьер-министр находится в ООН, я уверена, что будет много обсуждений о таких шагах», — подчеркнула глава МИД.
По её словам, комментарии Владимира Путина изменили позицию правительства по вопросу о том, высылать или не высылать российского посла Георгия Зуева.
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«Позиция Новой Зеландии заключается в том, чтобы сохранять дипломатические каналы для деэскалации ситуации открытыми, но мы оцениваем нашу позицию в соответствии с действиями Путина», — пояснила Махута.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот в Кремле заявил, что отношения России и Новой Зеландии нельзя считать удовлетворительными.
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