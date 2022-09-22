Вашингтон, 22 сентября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Бывшая супруга Арми Хаммера, модель Элизабет Чеймберс, рассказала о реакции на документальный фильм «Дом Хаммеров», посвящённый скандальному поведению артиста. Об этом пишет издание Variety.

Скриншот с YouTube Арми Хаммер

«Я не планировала смотреть фильм, но однажды я отвезла детей в школу, пришла домой и посмотрела его. Это было, очевидно, очень болезненно», — заявила модель. Она также отметила, что в ближайшее время не собирается показывать картину детям актёра.

Напомним, «Дом Хаммеров» рассказывает о сексуальном насилии и домогательствах Арми Хаммера. В съёмках проекта также поучаствовали жертвы актёра, обвинившие его в сексуальном насилии, непристойном поведении и каннибализме.