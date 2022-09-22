Сыктывкар, 22 сентября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Коми учредили республиканскую награду «За верность долгу». Медалью будут награждать военных, правоохранителей, сотрудников МЧС и граждан, проявивших мужество и отвагу при спасении людей, пишет Комиинформ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

Законопроект, разработанный по инициативе главы республики, депутаты рассмотрели на заседании сессии Госсовета сегодня, 22 сентября. Некоторые парламентарии в ходе обсуждения отметили, что медаль дублирует уже учрежденные награды. Тем не менее, в результате голосования проект закона поддержали 23 депутата, трое проголосовали против, один воздержался.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе СВО погиб ефрейтор из Коми, служивший по контракту.