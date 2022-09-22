Сыктывкар, 22 сентября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В ходе спецоперации погиб ефрейтор из Коми Антон Вахтуров. Об этом сообщает правительство республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гвоздики

«Антон Вадимович родился в посёлке Березовка Печорского района. Служил по контракту стрелком десантно-штурмового отделения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память солдату!», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе СВО погибли трое уроженцев Архангельской области.