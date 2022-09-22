Москва, 22 сентября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. На территории бывшей УССР за сутки поражены три артиллерийских взвода американских гаубиц М777 и взвод реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом 22 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Lance Corporal Ray Lewis Гаубица M777

Отмечается, что три взвода гаубиц М777 поражено в районах Великая Костромка Днепропетровской области, Днепровское и Явкино Николаевской области.

Взвод РСЗО HIMARS уничтожен в районе населённого пункта Березнеговатое Николаевской области. Также в районе населённого пункта Весёлое Донецкой Народной Республики поражён командный пункт батальона 1-й танковой бригады ВСУ.