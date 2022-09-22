Воронеж, 22 сентября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Воронеж присоединится в гражданско-патриотической акции «Своих не бросаем!», она пройдёт на Советской площади города 23 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Воронежа.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Акция состоится в 13:00 в формате уличного концерта в поддержку референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях о присоединении к России.

В связи с проведением акции в районе Советской площади временно изменят схему дорожного движения.

Так, с 16:00 22 сентября до 16:30 23 сентября на прилегающих улицах будет запрещена парковка транспортных средств. Непосредственно 23 сентября, с 08:00 до 16:30 будет закрыто движение автотранспорта на улицах Театральной (от улицы Карла Маркса до улицы Пятницкого), 25 Октября (от проспекта Революции до улицы Художника Бучкури), Художника Бучкури (от улицы 25 Октября до улицы 20-летия ВЛКСМ), Орджоникидзе (от улицы 25 Октября до дома № 19Б по улице Орджоникидзе).

Подобные акции 23 сентября пройдут в целом ряде российских городов.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы о воссоединении с Россией состоятся с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Жители этих территорий, которые временно находятся в России, также смогут принять участие в голосовании.