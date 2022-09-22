Париж, , 12:14 — REGNUM Глава французского государства осудил Россию и напомнил о французской «линии» в этом вопросе. Об этом Эммануэль Макрон заявил в эксклюзивном интервью BFM TV.

Эммануэль Макрон En.kremlin.ru

«Россия решила сделать шаг в эскалации», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон также подверг критике выраженную президентом России Владимиром Путиным волю применить в случае необходимости «все виды оружия».

«Очевидно, что это шантаж, и очевидно, что у него есть это оружие, и риск все еще существует. Но это также средство давления», — добавил Эммануэль Макрон.

Глава государства также изложил французскую «линию» в этом напряженном контексте.

Эммануэль Макрон «Мы не воюем с Россией, но мы должны помочь Киеву и убедить другие страны следовать за нами, чтобы усилить давление на Россию»

Президент Франции подчеркнул, что окончание кризиса — это приглашение встать на путь многостороннего диалога.

«Россия явно находится под давлением, но мы должны быть в состоянии восстановить диалог. Мы не в тупике. Это кончится только за столом переговоров! Мы не можем поддаться побегу», — заявил глава французского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции заявил, что для возвращения Москвы и Киева к переговорному процессу Франция должна сделать всё.

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