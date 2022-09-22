Москва, 22 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Пятьдесят пять военнослужащих российской армии вернулись в Россию в рамках обмена пленными. Об этом 22 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Mil.ru Заседание Коллегии Минобороны России

«В результате сложного переговорного процесса по обмену, сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории [б. УССР] возвращены 55 военнослужащих Вооружённых сил РФ, Донецкой и Луганской Республик, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении оборонного ведомства в телеграм-канале.

Отмечается, что в настоящее время все военнослужащие самолётом военно-транспортной авиации доставлены на территорию России и находятся в медицинских учреждениях Минобороны России.

«Всем освобождённым военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — добавили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ И соцсетях появились сообщении о том, что Россия провела обмен военнопленными с Киевом. Уточнялось, что Россия получила 50 пленных, включая бывшего депутата законодательного органа киевского террористического режима Виктора Медведчука, в то время как Киев получил 215 человек.

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Однако со стороны Минобороны России никаких заявлений по этому поводу сделано не было. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов отметил, что это «событие из ряда вон выходящее», а молчание российских ведомств — это плохо, «поскольку информационное пространство заполняется мнениями и оценками, которые деморализуют страну», указал парламентарий.

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