Таганрог, Ростовская область, 22 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Таганроге Ростовской области стартовал международный фестиваль «На родине А. П. Чехова», участие в котором принимают театральные коллективы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

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Участниками фестиваля в 2022 году стали Рязанский государственный областной театр юного зрителя «Театр на Соборной», театр «Чеховская студия» (Мелихово), Волгоградский музыкально-драматический казачий театр, театр для детей и молодежи «Мастерская» (Самара). На сцене Таганрогского театра имени Чехова будут представлены постановки по произведениям Николая Гоголя, Фёдора Достоевского, Михаила Зощенко и других писателей.

Напомним, что международный театральный фестиваль «На родине А. П. Чехова» проводится с 1980 года. Его участниками были лучшие российские театральные коллективы, а также артисты из Японии, Германии, Испании, Италии, Австралии, Хорватии.