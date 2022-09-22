Тель-Авив, Израиль, 22 сентября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. С просьбой об увеличении количества рейсов из России обратился к руководству израильского авиаперевозчика El Al премьер-министр Израиля Яир Лапид. Об этом 22 сентября сообщает телеканал государственной телерадиокомпании этой страны КАН.

המכללה האקדמית ספיר Яир Лапид

«Премьер-министр попросил незамедлительно увеличить число рейсов», — сказал в эфире телеканала политический обозреватель Амихай Штайн.

При этом обозреватель добавил, что такое решение, по его словам, нужно для того, чтобы имеющие еврейские корни жители России смогли вылететь в Израиль после объявленной накануне частичной мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Северо-Курильске выполнили задачу по частичной мобилизации граждан для участия в специальной операции в защиту Донбасса