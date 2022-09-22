Екатеринбург, , 11:53 — REGNUM Поездка на электричке повышенной комфортности «Ласточка» из Екатеринбурга в Красноуфимск обойдётся в 470 рублей. Соответствующую стоимость проезда установила Региональная энергетическая комиссия, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Пригородный поезд «Ласточка» Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что сейчас из уральской столицы до Красноуфимска без пересадки можно добраться только на автобусе. Стоимость проезда в нём составляет 700 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ласточки» на новом направлении планируют запустить в сентябре.