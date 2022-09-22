Багдад, 22 сентября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Ираке сорвались переговоры о формировании правительства страны. Об этом 22 сентября сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на свои осведомлённые источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

По данным источников, лидер иракской оппозиции Муктада ас-Садр отказался от переговоров с представителями ряда политических партий, включая «Шиитскую демократическую сеть», «Демократическую партию Курдистана» и ряд других сил, стремящихся к преодолению политического кризиса в стране.

Отмечается, что Муктада ас-Садр также отказался от встречи с представителями Ирана, которые пытаются выступить посредником в иракском конфликте.

Муктада ас-Садр настаивает на перевыборах парламента страны, который сможет сформировать правительство без участия «коррумпированных элит и лоббистов интересов иностранных государств».