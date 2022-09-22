Гваделупа, Франция, 22 сентября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Министр-делегат по делам заморских территорий Жан-Франсуа Каренко, прибывший в Гваделупу, пообещал издать указ о стихийном бедствии и оказать экстренную помощь жителям, пострадавшим от шторма «Фиона», сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Шторм нанес серьезный ущерб французскому острову и привел к гибели одного человека.

Жан-Франсуа Каренко заявил, что приехал «в знак поддержки правительства» и «публично выразить привязанность нации в то время, когда Гваделупа страдает».

Тропический шторм «Фиона», который с тех пор стал ураганом 3-й категории, обрушился на Гваделупу в минувшие выходные с сильными ветрами, проливными дождями и наводнениями, в результате которых погиб один человек.

В Гваделупе назвали стоимость «плана капитальной реконструкции» острова, которая составляет «более миллиарда евро».

Жан-Франсуа Каренко объявил, что 40 машин, способных делать речную воду пригодной для питья, должны прибыть в Гваделупу.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен призвала главу государства Эммануэля Макрона отказаться от пенсионной реформы.