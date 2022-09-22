Москва, 22 сентября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Пентагон работает над тайными сценариями применения тактического биологического оружия массового поражения. Об этом заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории бывшей УССР, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Ирина Яровая

«Стало очевидным, что Пентагон работает над тайными сценариями применения тактического биологического оружия массового поражения и, наверно, это та еще пока неосознанная реальность, над которой предстоит поработать не только комиссии нашего парламентского расследования, но это, безусловно, должно стать предметом международного расследования», — цитирует Яровую пресс-служба Госдумы.

Очередная конференция КБТО, которая будет проходить в ноябре, требует самой детальной подготовки к ее проведению, убеждена парламентарий.

В сфере применения биологического оружия массового поражения, несомненно, США не просто стремятся к какому-то лидерству, они фактически, в нарушение требований КБТО, втайне от всех добросовестных участников совершают опасные действия, направленные на то, чтобы не просто быть обладателями биологического оружия, а для того, чтобы под элементами прикрытия создавать первоначально зоны напряжения экономического, а в дальнейшем фактически использовать на уничтожение, сказала парламентарий.

«Почему мы имеем основания так говорить? Не только на основании тех данных, которые нами получены, но сама история вопроса приводит к этой мысли», — отметила она.

Яровая напомнила, что ядерное оружие создавалось США в период окончания Второй мировой войны с целью нанесения удара, прежде всего, по Советскому Союзу, благодаря которому весь мир был спасен от фашизма.

«Поэтому то, что сегодня опасные изыскания Пентагоном, США, осуществляются в зоне высокой секретности и на фоне нагнетаемой русофобии и активной агрессивной политики против России, и в ущерб Европе, тоже дает нам основание предполагать — их планы носят не только отнюдь не созидательный характер. Но наступательно-агрессивный», — говорит она.