Биробиджан, 22 сентября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Биробиджане на 23 сентября запланировано массовое мероприятие, цель которого — выразить поддержку волеизъявлению жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Большинство россиян ожидают воссоединения этих территорий с РФ, подчеркнули в пресс-службе правительства Еврейской автономии.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

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Мероприятие будет проходить на площади Ленина в столице региона в 16:00 по местному времени.

«Участие в нём может принять каждый, кто готов выразить своё сочувствие и поддержку жителям Донбасса. О «донбасском консенсусе» говорил накануне в своем обращении президент России Владимир Путин», — отметили в правительстве ЕАО.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области проведут в сентябре 2022 года.