Лос-Анджелес, США, 22 сентября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. К актёрскому составу сериала «Флэш» присоединился канадский актёр Ричард Хармон, которого зрители знают по сериалу «Сотня». Об этом 22 сентября сообщает портал TVLine.

Скриншот YouTube Кадр из сериала «Флэш»

Хармон исполнит в девятом и финальном сезоне шоу роль Капитана Бумеранга (Оуэна Мерсера) — суперзлодея, который мастерски обращается с метательным оружием и использует в битвах специальные бумеранги. Авторы шоу сообщили, что, по сюжету, Мерсер выйдет из тюрьмы Айрон Хайтс, где злодею вживили в плечо специальный чип.

Напомним, в «Сотне» Ричард Хармон исполнил роль Джона Мёрфи. Он также снялся в таких сериалах, как «Континуум», «Мотель Бейтса», «Век Адалин» и других.