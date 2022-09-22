Санкт-Петербург, 22 сентября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В 2023 году бюджет Санкт-Петербурга по доходам и расходам должен превысить один триллион рублей. Об этом 22 сентября сообщил «финансовый» вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Большую часть доходов, как и в предыдущие годы, составят налоговые отчисления. Ожидается, что по налогу на доход физических лиц в 2023 году в городскую казну поступит 405,5 млрд рублей (38,4%), а по налогу на прибыль — 372 млрд рублей (35,2%).

«На следующий год планируем доходы в объеме 1,05 трлн рублей, расходы — 1,17 трлн рублей», — поделился вице-губернатор.

При этом прогноз на доходную часть бюджета составлялся с учетом экономических рисков, в частности, ухода с петербургского рынка иностранных компаний и продолжения санкционной политики недружественных стран. Темп роста бюджета на 2023 год заложили на уровне 98,2%. Корабельников заявил, что на годовой финансовый результат компаний города повлияют экономические тренды 2022 года.

Корабельников добавил, что доходы бюджета Петербурга будут зависеть и от новых федеральных законов. К ним относится проект закона об упразднении с 2023 года института консолидированных налогоплательщиков (КГН), а также планы Министерства финансов РФ ввести особый порядок распределения налога на прибыль.

«Все это, впрочем, риски контролируемые. Мы знаем как с ними работать и понимаем, что они точно не повлияют на исполнение уже принятых городом обязательств, прежде всего, в социальной сфере», — заключил Корабельников.

Напомним, что профицит городского бюджета по итогам 2022 года должен составить почти 30 млрд рублей. Его предложили направить на погашением долга по облигационным займам.