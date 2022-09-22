Ташкент, 22 сентября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Узбекистане отметили Всемирный день без автомобиля, который отмечается 22 сентября, массовым велопробегом, передает корреспондент ИА REGNUM. В велопробеге приняли участие сотни велосипедистов разных возрастов, на церемонии открытия выступили с приветственным словом к участникам заместитель председателя Исполкома СНГ Бекетжан Жумаханов, замминистра здравоохранения Эльмира Баситханова, руководство министерства по делам спорта и другие. Целью велопробега является приобщение граждан Узбекистана к массовым видам спорта, в том числе велоспорту.

tetterismixalis Велосипед

Имевшаяся во времена СССР у населения Узбекистана культура занятия массовым спортом и физкультурой постепенно исчезла на корню за годы независимости. В Узбекистане обычные люди в основной своей массе не только не поощряют такие занятия, но и смотрят на людей, катающихся на прыжковых или горных велосипедах, роликах или скейтбордах, как на чудаков.

Вместе с этим, с приходом к руководству республикой президента Шавката Мирзиёева, данная ситуация стала постепенно меняться в лучшую сторону, в республике начали проводиться спортивные мероприятия по различным видам массового спорта, повсеместно строиться спортивные площадки. В 2018 году Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в области физической культуры и спорта». Согласно указу, на базе бывшего государственного комитета по спорту и его территориальных подразделений было организовано министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан, задачи и полномочия ведомства значительно расширены.

Президентом было поручено резко увеличить число спортивных соревнований районного, городского, областного и республиканского уровней, поощрять победителей и призеров денежными призами за счет средств Союза молодежи. Кроме того, для широкого привлечения населения, особенно молодежи, к спорту поручено проводить тесты в соревновательном виде и внедрить награждение их победителей нагрудными знаками трех степеней.

Президент указал, что необходимо начать работу по проведению массовых физкультурных и гимнастических мероприятий на предприятиях, в образовательных учреждениях и парках. Также Мирзиёев указал на необходимость пропаганды пользы подобных упражнений для здоровья и подготовки в этих целях регулярных передач и социальных роликов на телевидении.

Сегодняшний велопробег организован Ташкентским городским хокимиятом (администрацией), Министерствами здравоохранения и спорта.