Кабул, 22 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре человека погибли и 13 получили ранения в результате взрыва в городе Кабуле. Об этом сообщает министерство внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт агентство «Шафакна».

(сс) Will Russell Взрыв

Взрыв произошел 21 сентября, в районе Демазанг, в третьей зоне безопасности города Кабула.

Официальный представитель МВД Абдул Нафи Такур сообщил СМИ, что взрыв прогремел в ресторане, в результате чего четыре человека погибли, ещё 13 получили ранения, пострадавшие доставлены в больницы.

Такур добавил, что характер взрыва пока не выяснен, ведётся расследование.

Некоторые очевидцы говорят, что взрыв произошёл во время обеда, когда в ресторане было много посетители. Заведение общественного питания находится недалеко от офиса афганской электроэнергетической компании «Брешна», и многие из жертв являются её сотрудниками. Такур ничего по этому поводу не сказал, но добавил, что все пострадавшие — «гражданские лица».

На видео, опубликованных в соцсетях, видно, что местные жители увозят пострадавших с места взрыва в больницы.

Между тем, компания «Брешна» сообщила в информационном бюллетене, что несколько её сотрудников погибли и получили ранения в результате взрыва, но не уточнила точного числа пострадавших. Компания выразила соболезнования родственникам погибших.

Пока никто не взял на себя ответственность за этот взрыв, но «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане) взял на себя ответственность за многие взрывы в Кабуле и большинстве провинций Афганистана.

«Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появился в Афганистане в начале 2015 года и активизировал свои атаки после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстановили контроль над Афганистаном.

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Последним терактом, за который ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность, был взрыв 5 сентября у посольства России в Кабуле, в результате которого погибли шесть человек, в том числе два российских дипломата и четыре гражданина Афганистана.