Вашингтон, , 10:44 — REGNUM Специалиста, который сумеет помочь США избегать негативного влияния американских санкций на собственную экономику, ищет министерство финансов США. Об этом 22 сентября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на описание будущей вакансии.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как следует из описания, такой главный эксперт по санкциям должен будет помогать США избежать негативных последствия от них, а также давать консультации американскому казначейство по поводу их влияния на «фискальную и денежно-кредитную политику, обменный курс, финансовые рынки, банковское дело, инвестиции, <…> энергетику, госдолг» этой страны.

Кроме того, указывается, что у желающего получить эту должность должна быть степень бакалавра с доступом к секретным материалам, его зарплата составит $150 тыс. ежегодно.

«Нам не нужен человек, который будет просто готовить научные трактаты на 460 страниц. Это будет гораздо более целенаправленная и практическая работа», — отметил по этому поводу заместителя главы минфина США по вопросам терроризма и финансовой разведки Алекс Паретс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что односторонние санкции против России недопустимы, как и вмешательство во внутренние дела Белоруссии.