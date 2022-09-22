Казань, 22 сентября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Тема кредитных каникул для граждан стала особо актуальна в России после объявления о частичной мобилизации, так как среди граждан, подлежащих призыву, будут заемщики кредитных организаций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) в ходе Международного банковского форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Аксаков

По словам депутата, законопроект будет в ближайшее время внесен в Госдуму, сейчас его готовят в думском комитете по финрынку.

«Здесь нам надо найти такую формулу, которая, с одной стороны, дает возможность спокойно выполнять свои задачи нашим гражданам, и при этом они не должны бояться за ситуации, связанные с потребительскими кредитами. Знаю, что банки многие идут навстречу, но при этом у них могут быть сложности уже регуляторные, поскольку никакие требования не прописаны, как относиться к таким кредитам со стороны регулятора», — сказал Аксаков.

По его словам, важно определить, возьмет ли на себя государство частично или полностью риски, связанные с невыполнением обязательств перед кредитными организациями.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что палата парламента примет дополнительные законы о гарантиях участвующим в специальной военной операции.

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