Москва, 22 сентября 2022, 08:08 — REGNUM Депутаты Госдумы примут дополнительные законы о гарантиях участвующим в специальной военной операции, отметил спикер палаты парламента Вячеслав Володин.
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«Правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР будет таким же, как у военнослужащих РФ. Также примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан», — отметил Володин в телеграм-канале.
Эти вопросы на контроле, подчеркнул парламентарий.
«Никто никого не бросит», — заверил спикер Госдумы.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме разрабатывают законопроект, расширяющий кредитные каникулы, а также законопроект о гарантиях сохранения трудовых мест мобилизованных.
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