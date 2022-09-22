Москва, 22 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В течение ближайшего времени в Воздушно-космические силы РФ будет отправлена новая партия российских истребителей пятого поколения Су-57, темпы производства этих боевых самолётов будут увеличены. Об этом 22 сентября пресс-служба государственной корпорации «Ростех».

Aviasalon.com Истребитель Су-57

Как уточнили в пресс-служба, ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов посетил КнААЗ им. Гагарина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) Ростеха), на котором в данный момент ведётся производство истребителей Су-57.

«На предприятии ведутся работы по наращиванию выпуска этих самолетов в рамках контракта между ОАК и Минобороны РФ, новая партия истребителей в ближайшее время будет поставлена в войска», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в ходе посещения предприятия глава Ростеха указал, что в 2022 году ВКС РФ получат новые истребители Су-57, находящиеся в данный момент в высокой степени готовности, «а в дальнейшем темпы производства этих истребителей будут увеличены».

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