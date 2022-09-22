Санкт-Петербург, 22 сентября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 989 легковых машин оформили на пункте пропуска Торфяновка при выезде из России в Финляндию. Это следует из данных, опубликованных на сайте Федеральной таможенной службы.

Марина Каширская ИА REGNUM Автомобильная пробка

Отметим, очевидцы сообщали о пробках на пунктах пропуска на российско-финляндской границе во второй половине дня 21 сентября.

«Российскую границу за час. На 19 часов стоим в очереди уже полтора часа. Впереди 65 машин, сзади ещё 20», — поделился пользователь Евгений.

На портале «На Границе. ру» пользователи делились обстановкой по пути в Финляндию. Некоторые интересовались, выпускают ли мужчин, так как в этот день президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации граждан.

Между тем к утру 22 сентября ситуация принципиально не изменилась. Очевидцы отмечают: чтобы попасть за границу, нужно ждать ещё примерно час или больше.

«Приехали на границу в 5:00. Сейчас 6:23. Первый светофор еще не проехали. Пускают очень медленно, по ощущениям до первого светофора еще 1 час», — написал пользователь Иван.

Отметим, что пока в России не разъяснили правила пересечения границ в связи с указом о частичной мобилизации. При этом в Финляндии объявили о том, что намерены на законодательном уровне запретить въезд российским гражданам с туристическими целями.