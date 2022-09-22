Москва, 22 сентября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Военнослужащие танкового батальона отдельной мотострелковой бригады Северного флота отработали ведение манёвренного боя в условиях Крайнего Севера и Арктики. Учения прошли совместно с подразделениями артиллерии, где были задействованы реактивные системы залпового огня «Град», сообщило 21 сентября Минобороны России.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Танк Т-80

Танкисты провели стрельбы из 125-мм пушки танка Т80БВМ «арктического» назначения. Стрельбы выполнялись штатными снарядами по появляющимся и движущимся целям на расстоянии до 5 тыс. метров. Мишени имитировали бронетехнику, атакующую группу пехоты, безоткатное орудие на автомобиле и ручной противотанковый гранатомёт.

Кроме того, военнослужащими танковогобатальона отдельной мотострелковой бригады Северного флота применялась тактика ведения боя «Танковая карусель», где боевые машины производили выстрелы, находясь в непрерывном движении, с постоянной сменой огневой позиции, маневрируя вдоль бруствера.

Задачами учения является совершенствование профессиональных навыков и наработка слаженности действий экипажей танков.

Как сообщалоИА REGNUM, корабельные тактические группы Балтийского флота (БФ) в рамках стартовавших 19 сентября двусторонних командно-штабных учений вышли из пунктов базирования и приступили к развёртыванию сил флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения поставленных задач.

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