Екатеринбург, 22 сентября 2022, 09:38 — REGNUM Главной причиной сильного смога 22 сентября в Екатеринбурге является торфяной пожар в районе деревни Большое Седельниково. Об этом говорится в телеграм-канале свердловского губернатора Евгения Куйвашева.

Смог в Екатеринбурге
Смог в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Населённый пункт находится на юго-востоке от города. 21 сентября пожарные локализовали возгорание. Борьба с огнём продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор проверяет состояние воздуха в Екатеринбурге после появления смога и запаха гари.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге проверяют качество воздуха после жалоб на запах гари