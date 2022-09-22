Екатеринбург, 22 сентября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Главной причиной сильного смога 22 сентября в Екатеринбурге является торфяной пожар в районе деревни Большое Седельниково. Об этом говорится в телеграм-канале свердловского губернатора Евгения Куйвашева.

Алексей Колчин ИА REGNUM Смог в Екатеринбурге

Населённый пункт находится на юго-востоке от города. 21 сентября пожарные локализовали возгорание. Борьба с огнём продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор проверяет состояние воздуха в Екатеринбурге после появления смога и запаха гари.