Рига, 22 сентября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Власти Латвии с момента введения запрета на въезд граждан России на территорию страны отказали 15 желающим попасть в страну. Об этом в эфире ЛТВ сообщил замначальника Государственной пограничной охраны Ивар Рускулис.

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За тот же период 40 граждан России не смогли попасть в Литву, ещё 29 — в Эстонию. Рускулис уточнил, что латвийскую границу смогли пересечь менее 500 граждан России, в то время как эстонскую и литовскую — более 2500 человек.

Он добавил, что на фоне объявления о частичной мобилизации обстановка на границе с Россией остаётся спокойной. Последний случай незаконного пересечения границы был зафиксирован ещё в августе.