Ереван, , 13:05 — REGNUM В Армении раскручивается антироссийская истерия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

В Армении некоторые представители так называемого «гражданского общества», которое пичкают много лет грантами, постоянно отрабатывают их. Сейчас они по полной занимаются раскачкой антироссийской истерии. Отмечу, что к этому делу примкнула и власть Армении, которая открыто уже выступает с антироссийской риторикой. На Общественном телевидении Армении, которое курируется властью, в ежедневном режиме вещают прозападные русофобы, которые занимают подрывом армяно-российских отношений. Можно перечислить десятки случаев, когда представители армянской власти во главе с премьером

Николом Пашиняном

занимали дискредитацией и армяно-российских отношений, и ОДКБ. Я думаю, что все это проявление недальновидной политики, которую в свое время начали проводить и в бывш. УССР. Результаты сегодня налицо. Рост проамериканских настроений может быть только среди наивных и не понимающих в геополитике людей. Это чревато большими рисками и печальными последствиями для самой Армении. В политике не нужны эмоции, и они только мешают.

Арман Гукасян