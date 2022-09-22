Осло, , 09:23 — REGNUM Нужно более серьёзно относиться к мошенничеству в шахматах и бороться с ним. Об этом 22 сентября заявил норвежский гроссмейстер, чемпион мира Магнус Карлсен.

Магнус Карлсен Variety.com

«К сожалению, я не могу говорить об этом более конкретно. Надеюсь, после турнира я расскажу больше. Считаю, что к мошенникам в будущем нельзя относиться легкомысленно, как на онлайн-турнирах, так и за доской», — приводит слова Карлсена Chess24.

Он добавил, что был впечатлён игрой американского шахматиста Ханса Ниманна и работой его тренера Максима Длуги.

Напомним, в начале сентября Карлсен покинул турнир в Сент-Луисе (США) после поражения от 19-летнего Ниманна. Тогда многие заподозрили американца в мошенничестве. 19 сентября Карлсен вновь встретился с Ниманном уже в другом турнире и неожиданно сдался на втором ходу.

Ранее Ниманн признавался в том, что жульничал на двух онлайн-турнирах, когда ему было 12 и 16 лет, но при этом заявил, что всегда честно играл против Карлсена.

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