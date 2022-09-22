Тель-Авив, Израиль, 13 октября, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала мирных жителей Газы эвакуироваться в южном направлении. Об этом 13 октября говорится в заявлении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Abed Rahim Khatib/dpa/picture-alliance/ТАСС

«ЦАХАЛ призывает эвакуировать всех мирных жителей города Газы из их домов на юг в целях их собственной безопасности и защиты и перебраться в район к югу от Вади Газа», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение 24 часов. Он подчеркнул, что в ООН такое перемещение без последствий считают невозможным.

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет эмоционально остро в прямом эфире отреагировал на вопрос журналиста Sky News о судьбе палестинских детей, которые остались в инкубаторах после отключения света в секторе Газа. Беннет заявил, что не против, если кто-то хочет обеспечить палестинцев электроэнергией, подчеркнув, что не будет подавать воду и электричество своему «врагу».

Министр обороны Израиля Йоав Галант 9 октября объявил о начале тотальной блокады сектора Газа. Он подчеркнул, что в регион перекрыта подача электричества, газа и продовольствия.

Энергия не будет возвращена на территорию, пока израильские заложники не будут освобождены, заявил министр энергетики Израиля.